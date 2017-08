Shqiptarët e Kumanovës duan aleancë mbipartiake

Disa përfaqësues të sektorit joqeveritar, si dhe intelektualë të pavarur, janë duke ngritur një iniciativë për bashkimin e të gjitha forcave progresive shqiptare, që në zgjedhjet e ardhshme lokale të dalin me një listë të përbashkët mbipartiake. Ideja është që kjo listë me emrat më përfaqësues, të prihet nga njerëz jopartiakë, përfaqësues të dëshmuar të sektorit civil, pas të cilëve do të radhiteshin me rend të gjitha partitë politike shqiptare, me kandidatët e tyre për këshilltarë, bazuar në rezultatet e zgjedhjeve të fundit.

“Me këtë nismë, definitivisht shqiptarët e Kumanovës do të faktorizohen. Në vend të 7 këshilltarëve shqiptarë sa janë tani, me bashkimin e gjithë eleketoratit shqiptar në një listë të përbashkët, të gjithë do të motivohen të votojnë, dhe ne shqiptarët do të kemi 12 deri në 15 këshilltarë. Me këto numra, shqiptarët do të diktojnë vetë proceset e zhvillimit të Kumanovës”, thekson ekskluzivisht për LAJM, njëri nga ideatorët, i cili dëshiron të mbetet anonim, deri në zyrtarizimin e nismës.

“Bashkërisht do të bëjmë deri në 10 pika programore, nuk do t’i quaja kushte, por nevoja imediate për shqiptarët e Kumanovës, pa të cilat nuk do të mund të ketë qeverisje lokale. Ato do të realizohen në afate precize të përcaktuara”, thekson ai.

Me këtë, synohet shtensionimi i raporteve të acaruara politike në këtë qytet, ku shqiptarët nuk janë shumicë. Ky shembull pastaj është mirë të ndiqet edhe nëpër komunat tjera, ku shqiptarët janë nën 50 për qind.

Kumanova mëse 20 vite udhëhiqet nga LSDM-ja, e cila e ka ndarë qytetin në dy botëra të ndryshme. Njëra është pjesa e urbanizuar maqedonase, dhe tjetra është xhungla shqiptare, ku nuk ësht bërë asnjë investim serioz në gjithë këto vite të pluralizmit politik.