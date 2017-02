Shqiptarët e Maqedonisë nuk janë pronë e xhambazëve politikë

SHAQIR ISLAMI

Sjellja dhe komunikimi politik i nënshkruesve të “platformës së përbashkët”, (ende janë të hutuar), flet qartë se nuk e dinë rrugëdaljen nga kriza politike. Henës shohin se me atë ‘dokument’ janë futur në qorrsokak dhe na mbajnë peng. Por, dinjiteti i rremë dhe inati tipik, i detyron të sharrojnë më tej nëpër moçalin politik. Nuk kanë guxim dhe burrni ta pranojnë se dikush ua ‘futi’ në mënyrë tinëzare dhe i shtiu në rërë të gjallë. Sipas komunikimit të tyre me publikun, ashiqare vërehet se të gjithë janë bërë pishman, dhe se, as vet nuk e kuptojnë se kush ua futi atë “platformë” në duart e tyre si ‘patate të ngrohta’; akoma nuk dinë, t’i mbajnë, a ti hedhin; vetëm për diç janë të sigurt, se u përvëluan. Me siguri, tashmë kanë mësuar nga ky kurth, se punët e mëdha patriotike nuk bëhen me nguti dhe me hile.

Turkoshakët e Bajnicës dhe Zdunjës e kanë një thënie shumë ofenduese për ne, e cila shkon kështu: “arnaudun ishi, ja kosharke, ja sëçarke”, me përkthim të lirë i bie kështu ( puna e shqiptarit është ose duke ikur, ose duke e dhjerë). Merreni me mend se në çfarë derexhe na kanë sjellë politikanë të këtillë, që edhe këta kopukë t’i lozin koqet me ne! Ky është rezultati politik i ‘autorëve të dokumenteve qesharake’, të cilët i hartojnë duke shkuar me autobus për n’Tiranë, ose siç e këndojnë ‘Gjurmët’, duke udhëtuar ‘N’tren për Përzëren’; dhe shkarravina të këtilla, orvaten të na i shesin si dokument të shenjtë kombëtarë. Pallavra batakçinjsh!

Allo, t’ua përsëris për të satën herë, ‘ngoni majër’ Shqiptarët në Maqedoni nuk janë kope dhensh. Dhe, prandaj, nuk janë pronë e askujt. Ka ardhur koha, t’i thuhet ‘STOP’ kësaj dukurie ofenduese-tradhtare dhe shumë të dëmshme sociale-ekonomike dhe politike. Askush nuk ka të drejtë të thirret në popull, t’ua përvetësojë vlerat, besimet, kulturën, simbolet dhe traditat e tyre, me qëllim që t’i manipulojë për qëllime krejtësisht materiale egoiste. E mbarë shoqëria jonë shfaq lodhje fizike dhe shpirtërore nga sjelljet matrapaze dhe zullumqare të një grupi të vogël hajdutësh babëzi; mbase, duke e shfrytëzuar heshtjen dhe tolerancën tonë, na kanë regjistruar në kadastrën e shtetit si pronë të trashëguar nga stërgjyshërit e tyre. Aktualisht, xhambazët politikë sillen me një rehati të padurueshme duke bërë pazarllëqe të pista mbas shpinës së qytetarëve, pa pasur pikë përgjegjësie dhe serioziteti. Për habi, i gjithë ky krim-kombëtar bëhet duke u zgërdheshur!

Pazarllëqet politike që ndodhin në ditët e këtij dimri, janë turpi dhe ofendimi më i madh, që bëhet në emër dhe hesap të ardhmërisë sonë. Le të vjen kjo përmes Tiranës e Prishtinës, e qoftë edhe nga Meka e Shenjtë! Qytetarët nuk janë mall apo gjësende për të bërë trambë me ta. As që janë desh për kurban! Nevojat e tyre janë praktike dhe humane siç dhe çdo qytetari të këtij fshati global. Vazhdimi me këmbëngulje të diskursit nacionalist politik me sa më shumë zhurmë, nga të dy palët, është duke i shterur edhe grimcat e mbetura të energjisë sociale. Ndërsa efekti i fuqishëm i narrativit të zhurmshëm nacionalist është dobësimi i kohezionit social; pa të cilin nuk ka shtet. Kjo sjellje politike e papërgjegjshme, synon ta rrënojë shtetin, jo ta ndërtojë.

Allo, ku e kanë hallin këta batakçi! Dhe a ka fund tradhtia e tyre? Mënyra, se si bëjnë pazarllëqe me tërë një popull, duke na trajtuar si desh pleq që nxirren në Pazar, ditën e arifes së Kurban-Bajramit, na e fyejnë inteligjencën, sepse ashiqare na bëjnë budallenj apo leshko. Lloj-lloj sojsëzi dhe batakçiu flet, thirret dhe bën pazare-politike thjesht private, në kurriz të ardhmërisë së fëmijëve dhe nipërve tanë. Ne, qytetarët esëll të kësaj shoqërie, (u vërtetua se ka të tillë në shoqërinë tonë) duhet ta ngremë zërin lartë deri në qiell, dhe t’i kundërshtojmë fuqimisht dhe me këmbëngulësi të gjitha manipulimet dhe mashtrimet e xhambazëve-patriotë me simbolet tona.

