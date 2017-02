Shqiptarët pasnesër do ta dridhin Kumanovën

Me rastin e fillimi të gjykimit për vrasjen makabre të katër vjecarit Almir Aliu, OJQ “ZANI” bën thirrje deri te të gjithë qytetarët që të mërkurën (më datë 15.02.2017) me fillim në ora 10:00, “të ndajmë bashkërisht drejtësinë për Almirin. Ky tubim i qytetarëve do të zgjasë deri sa të përfundojë seanca gjyqësore”, shkruan Gazeta Lajm.

“Kryesi i kësaj vepre të shëmtuar duhet të marrë dënimin maksimal, me çka do të dëshmohet sundimi i ligjit në këtë vend. Ftojmë të gjithë pjesëmarrësit të jenë të qetë dhe në mënyrë dinjitoze të ndihmojmë që drejtësia të shkojë ne vendin e duhur”, thuhet në apelin e OJQ “ZANI”, nënshkruar nga kryetari i saj, Bekon Limani.