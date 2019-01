Një person nga Vushtrria parandaloi një sulm mbrëmë në një diskotekë në Avalon të Francës. Bëhet fjalë për Bujar Mulin, shqiptari i cili jeton në Zvicër por punon në Francë.

Në një video të postuar nga vet ai në Facebook, shihet duke e ngrehur zvarrë të dyshuarin e armatosur derisa aty nuk vonon edhe policia e cila u paraqit në rast, njofton Klan Kosova I kontaktuar nga Klan Kosova, Bujari tregoi gjithë ngjarjen që ndodhi mbrëmë gjatë ndërrimit të motmoteve.

“Mbrëmë ka ardhur një person në diskotekën ku unë punoj me kolegët e mi. Personi fillimisht ishte brenda, pastaj ne e kemi nxjerrë jashtë. Ai ka shkuar pastaj rreth orës 04:30, erdhi me veturë nga e cila dolimë pas me një kallashnikov. Në diskotekë kanë qenë rreth 200 njerëz. Unë me kolegët e mi kemi qenë brenda pastaj më thirrën dhe më treguan se dikush po tenton të hyjë brenda me kallash. Në atë moment ju kemi mbështetur Zotit dhe me kolegët të cilët poashtu janë shqiptarë, kemi vendosur që të rrezikojmë jetën tonë për t’i mbrojtur klientët”, tha Muli.

“Falë Zotit arrita ta kapë kundërshtarin dhe pastaj kemi vazhduar prapë duke menduar se është edhe një person tjetër. Ngjarja mund të kishte përfunduar me fatalitet sepse policia franceze menduar se unë jam personi që desha të bëj sulm dhe m’i drejtuan armët. Në atë moment kolegët e mi iu treguan se unë i kam mbrojtur klient. E kanë arrestuar personin i cili ishte francez”, theksoi Muli.

Sipas tij, personi në fjalë ka pasur plan që të hyjë duke mos ditur që po e shohim në kamera dhe kontrollojmë gjendjen. “Ne e kemi obligim të kontrollojmë për armëmbajtje. Qëllimi i tij ishte që të hyjë së pari pa armë, të kalojë kontrollën për të dalë më pas për ta marrë armën dhe ta kryente sulmin. Falë Zotit arritëm ta ndalnim”, përfundoi Muli, shqiptari nga Kosova i punësuar si roje dhe sigurim i diskos franceze./KlanKosova