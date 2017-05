Shqiptari Jakup Berisha ia siguroi titullin e kupës Vardarit

Pionierët e Vardarit e kanë mundur Rabotnickin në finale të kupës së Maqedonisë në futboll.

Ky ishte titulli i tretë me radhë për kuqezinjtë nga Shkupi.

Golin e fitores (2-1) për Vardarin, në minutat shtesë të lojës, e shënoi Jakup Berisha.

“Ishte ndeshje interesante. Rabotnicki herët erdhi në epërsi, kurse ne dhamë maksimumin të barazojmë rezultatin. Ishte vështirë, pasi kundërshtari mbrohej me të gjitha forcat, mirëpo megjithatë ia dolëm të krijojmë shumë raste. Sidomos në pjesën e dytë kur nuk realizuam raste të qindpërqindta. Mirëpo, në asnjë moment nuk dëshironim të pajtohemi me faktin se do të humbim. Premtuam se do të luftojmë deri në atomin e fundit të forcave tona se do ta barazojmë rezultatin. Besonim dhe ia dolëm. Bëheshim gati për penalltitë, mirëpo pas një topi të krosuar për fat të mirë u gjenda në situatë të mirë dhe e shfrytëzova. E përmbysëm rezultatin dhe fituam në kohën e rregullt. I falënderoj të gjithë lojtarët, stafin teknik për këtë sukses të tretë radhazi”, tha kapiteni i pionierëve të Vardarit, Jakup Berisha./lajm