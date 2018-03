Shqiptari kapet me drogë me vlerë një milion dollarë në Bullgari

Një operacion policor ka bërë që në prangat e policisë bullgare, në doganë të kapen 37 kilogramë heroinë. Policia bullgare e ka zbuluar drogën në pikën kufitare me Rumaninë, pranë Danubit. Droga ishte ndarë në 68 pako e fshehur në dyshemenë e një makine të regjistruar në Itali, në momentin që po përpiqej të largohej nga Bullgaria. Këtë gjë e ka thënë në deklaratë Agjencia Kombëtare e Doganave.

I arrestuari është shoferi i makinës, një shtetas shqiptar me vendbanim në Itali. Autoritetet kanë thënë se vlera e kokainës nëse do të hidhej në treg do të kalonte fitimin prej 944 mijë dollarësh. Bullgaria, një shtet pjesë e BE, rrugë kryesore tranzit për drogërat e forta nga Azia në Europë ka kapur 602 kg heroinë në kufijtë e saj më 2017.