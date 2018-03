Shqiptari katolik kritikon Shkodrën: Ju pengon flamuri turk, por nuk ju pengon rruga “Srbija”! (Foto)

Lek Lulguri, shqiptar katolik nga Malësia e Madhe në Mal të Zi ka reaguar lidhur me emërimin e një rruge në fshatrat e Shkodrës me emrin “Serbija”. “Trenohen kundra flamurit të Turqisë në Mirditë e nuk u pengon rruga “Serbija” në rranza të Shkodrës?!”, ka shkruar Lulguri në facebook, duke publikuar edhe fotografinë e tabelës së rrugës me emrin “Serbija”, transmeton Gazeta Lajm.

Lulguri në këtë mënyrë ka kritikuar reagimin e banorëve të Mirditës të cilët shkatërruan me forcë simbolin e flamurit turk në digën e hidrocentralit të Qafë Mollës në fund të vitit 2017.