Shqiptari ua uron maqedonasve Pashkët me “Selam Alejkum”

Zahir Bekiri me nofkën Çaush, i cili gjendet në arrest si i dyshuar se ka poseduar përgjime ilegale (bomba), ka uruar miqtë e tij krishterë me rastin e festës Pashkët. Urimin e tij ai e ka filluar me pershendetjen islame “Eselamu Alejkum”, shjruan Gazeta Lajm. “ESELAMU ALEJKUM – Paqa e Zotit le të jetë mbi ju të nderuar bashkëqytetarë të konfesionit krishter. Unë gjendem në burg dhe nuk e di kur mundem e kur nuk mundem të kem rast të shkruaj, prandaj prej sot per neser ju uroj festat. Ju dëshiroj fat, paqe, dashuri, shëndet, mirëkuptim dhe gjithë të mirat. Për shumë vite gëzuar festa”, ka uruar Çaushi në facebook, urim të cilit positivisht i janë përgjigjur shumë miq të tij maqedonas.