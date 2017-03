Shqiptarja nënkampione e Gjermanisë në xhudo

Xhudistja shqiptare me origjinë nga Tetova, Blerina Seferi, e njohur ndryshe si “Shqiponja e Shipkovicës, në kampionatin e xhudos (U21) që u zhvillua sot (e shtunë) në Frankfurt të Gjermanisë arriti të fitoj medaljen e argjendtë, e cila kishte shkëlqim ari. Ajo deri në luftën finale kishte mposhtur të gjitha favoritet e turneut si: Natalie Mockel (10:0), Ohi Tamara (7:0) dhe Julia Mole (10:0). Dhe, kur të gjithë pritën se në mecin final do ta ketë lehtë kundër Ëürfel Annika (të cilën e ka mundur cdoherë), ndodhi e papritura-pësoi humbje.

“Në kampionatin e Gjermanisë hyra e përgatitur maksimalisht, duke i mposhtur favoritet për këtë titull. Në finale u takova me garuesen që cdo herë e kam fituar. Në ndeshje hyra me shumë vetbesim, duke menduar se do ta kem lehtë, por gabova dhe humba. Megjithatë, kjo humbje është një përvojë e madhe për mua”, tregon Seferi. Ajo shtoi:

“Unë jam 17 vjeçare dhe kjo garë ka qenë për U-21. Normal se kundërshtaret e mia janë më të fuqishme dhe më me përvojë, por unë ju dëshmova se jam në gjendje të ballafaqohem edhe me ato. Ju premtoj se vitin e ardhshëm do ta fitoj titullin kampion”, tha nënkampionia, Blerina Seferi.