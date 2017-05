“Shtegtim ëndrrash”, poezi shpirti me imagjinatë drithëruese

Së fundmi në Shkup u promovua libri më i ri me poezi “Shtegtim ëndrrash” i shkrimtares Ajla Hajdari. Krijimi i saj më i ri letrar këtë herë përmban rreth 70 njësi poetike me risi e freski të vargut, me plotëri ideo-artistike të tij. Gërshetimi e tërësia poetike është njeriu në kohë ndryshme e fate, peripeci e karaktere.

Përkundër të vërtetës se objektivi njeri ndërtohet nga objektet frymëzuese të autores, duke shtjelluar veset e virtytet, kuptohet me mëtim hapërimi drejt së mirës, qëmtimi tematik bëhet me guxim përkushtues. Shkruan për njeriun si skllav i vetes, por edhe si përpjekës çlirimtar i vetes, qoftë nëse e kundron nga këndvështrimi social, qoftë i kundruar nga ai shpirtëror e thjesht dashuror.

“Në të dy shembujt poetja shërbehet me gjuhën e ekspresives fabulative, pra rrëfen shembullin ose dukurinë, e bën më të njohur me lexuesin dhe jep rrezatimet e veta kah e mira”, vlerëson recensenti Fadil Curri.

Dashuria është temë tejet e dendur në vargjet e “Hijes ndriçuese”, me format e saj dhe të protagoinstëve plot përvoja, vendosmëri e lajthitje karakteresh. Dyshi erotik gjallëron poetikisht, latohet vesi gjembaç e madhështohet virtyti thjesht njerëzor, me qëllim që besnikëria, njerëzia, dashuria përgjithësisht si pasqyrë edukative e moralit të njeriut si kompleks avangard në trokohësi, sidomos në krijimin e njeriut të ri.

“Hije në udhëkryqin me kalldrëm

Hije në errësirën e vërtetë

Hije që ndriçove e mbete imja dritëruese”

Vargjet e mësipërme nga poezia “Hija ndriçuese” janë emblemë ilustruese e stilit. Hija e përshkon lirizmin rrëfimtar të poezisë së Ajla Hajdarit, herë si dritë qiriu, herë si hije e vetes, herë si hije e zbehtë e herë që dritëron për ecjen e shpirtit e dashurisë si pjesë e tij, e ëndrrës dhe mendjes. Drita si frymëzim është flijim e shpëtim, është poeti Naim e qiri që shkrin veten për të tjerët, dritë ylli e agimi, hëne e dielli.

Vështruar në tërësi, poezia e Ajla Hajdarit këtë herë ka gjuhën më të gdhendur nga fjala e tëpërt dhe sintaksa e mjegulluar, sikundër e vërejmë te krijueset letrare të reja, sjell atmosferë leximi të këndshëm, puhi rrjedhës së leximit. Ndaj edhe meriton të lexohet e bisedohet nga dashamirët e fjalës poetike, sidomos rinia entuziaste letrare.

Elsa Ademi, aktorja e re që synon ta pushtojë botën

Në promovimin e librit “Shtegtim ëndrrash”, vlerat prej një aktore që premton shumë i ka paraqitur edhe shtatë vjeçarja Elsa Ademi duke recituar poezinë “Sa (nuk) e dua!” nga autorja Ajla Hajdari. Me talentin dhe guximin e saj ajo arriti që të marrë duartrokitje të ngrohta nga publiku.

“Ëndrra ime është që vlerat e kombit tonë një ditë t’ia prezantoj gjithë botës mbarë”, tha aktorja e vogël. Talenti i Elsa Ademit u zbulua gjatë aktrimit të saj në videoklipin “Ku je babi?”, një këngë me tematikë të dhimbshme nga realiteti në familjet e ditëve të sodit. Elsës i janë hapur dyert e suksesit në promovimin e vlerave të mirëfillta në sferën e aktrimit, duke premtuar shumë projekte të reja që do vijnë së shpejti.