Shtetet ku fliten disa gjuhë zyrtare

Gjuha është mjeti kryesor i komunikimit mes njerëzve dhe ka të bëjë me përdorimin e

simboleve – fjalëve për të shprehur mendime, qëndrime, ndjenja ,emocione, ide, duke hyr në

interaksion me të tjerët. Nuk ka të dhëna ekzakte se sa gjuhë fliten në botë por sipas

linguistëve në botë ekzistojnë prej 6800 deri 7.120 gjuhë ,prej të cilave 23 gjuhë llogariten si

gjuhë amnore për 4 miliard banor.

Me ligjin për gjuhët dhe përdorim zyrtar të gjuhës shqipe në Maqedoni zyrtarish do të përdoret

bilingvinizmi. Kemi bilingvinizëm simetrik me njohjen e barabart të dy gjuhëve dhe

bilingvinizëm asimetrik kur njëra nga gjuhët më pak njihet ose flitet ,që njihet edhe si

bilinvinizëm pasiv.Bilingvinizmi ndahet në atë social që përfshin grupe dhe teritore më të gjëra

dhe bilingvinizmi individual që paraqet dukuri individuale të izoluar. Sot kemi shumë vende ku

në përdorim zyrtar kemi mbi dy gjuhë si trilingvinizëm mandej edhe katër gjuhë zyrtare. Polilinguinizëm

kemi në disa shtete si psh.Aruba gjindet afër Venezuelës dikundi në jug të

Karibeve.Si gjuhë zyrtare është Holandishtja e cila përdoret në të gjitha shkollat,mandej

anglishtja dhe spanjolishta që janë të obligueshme edhe në sistemin arsimor. Shumë nxënës

këto gjuhë i flasin rrjedhshëm pas mbarimit të shkollës

Në Luksemburg- banorët rrjedhshëm flasin 4 ghuhë.Banorët midis veti flasin në gjuhën

luksemburge.Por gjuha Franceze dhe Gjermane janë zyrtare të obligueshme në sistemin

arsimor kurse gjuha e 4 është anglishjta e cila gjithashtu mësohet neper shkolla.Singapuri ka

katër gjuhë zyrtare anglishta,kinezishtja malaike dhe tamale.Pak qytetar i flasin 4

gjuhet.Anglishta është gjuha që më së shumti është në përdorim dhe çdo banore e flet.

Në Indi gjuhë zyrtare është Hindu dhe anglishta të cilat janë gjuhë kombëtare.Por çdo shtet në

Indi e ka gjuhën e vet zyrtare

Në Belgjikë në përdorim eshtë gjuiha Holandeze midis Flamanëve që kryesisht flitet në

veri,dhe gjuha franceze që flitet midis valonasve kryesisht në jug dhe gjermanishtja e cila flitet

në lindje.Zvicra në përdorim zyrtar i ka katër gjuhë gjermanishten ,frangjishte, italishten dhe

romanshe.

Dygjuhësia është gjëja e gjallë,që nuk i lidhë vetëm dy kultura por atyre u jep edhe jetë. Prej

gjuhës pulson forca e shpirtit. Nëse dikush e mohon një gjuhë e mohon lumturinë

personale.Dy forca magnetike i tërheqin njerëzit ato janë: gjuha dhe interesi!Përdorimi i

bilingvinizmit në Maqedoni qytetarëve do tu mundësojë ta gjejnë bukurinë dhe gëzimi

shpirtëror, empationin multikulturor dhe tolerancën!