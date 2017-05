Shtrenjtohet duhani në Maqedoni

Një pjese e brendeve të cigareve në Maqedoni shtrenjtohet, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Sipas çmimit të ri, duhanpirësit kanë fillaur të paguajnë për Bond e cila në vend se të paguhet 65 denarë, çmimi i saj shtrenjtohet për 5 denarë, edhe atë Bondi do të kushtojë 70 denarë. Brand, Oriental, do të kenë çmimin e njëjtë si Bond, përderisa marka e cigareve Çesterfild do të shitet për 80 denarë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Rritje të çmimeve ka edhe te Marlboro light prej 130 në 140 denarë, Sun slim 85 denarë. kurse para festave të Pashkëve u shtrenjtua edhe West, Wolter Vulf, Ronhill Vejv.

Çmimi i Marlboro touch, kor dhe slim, nuk është shtrenjtua.