Shumë tërheqëse por ‘single’! E zhgënjyer nga meshkujt (FOTO)

Thotë se vjen nga vendi ku ka lindur edhe Drakula, pra nga Transilvania e Rumanisë.

Bëhet fjalë për supermodelen Alice Peneaca, njërën nga femrat më të popullarizuara në rrjetet sociale, sidomos në Instagram. Është një adhuruese e madhe e kafshëve dhe një mbrojtëse e tyre. Hobi e ka kalërimin dhe aventurat në natyrë. Ajo për veten thotë se është një ‘krijesë e natës’, pasi vetëm atëherë ndjehet më e fuqishme. Mirëpo, bukuroshja e cila dallohet për trupin e saj super-seksi dhe për bukurinë ekzotike, thotë se e ka të vështirë të gjej një mashkull i cili i përmbush nevojat dhe kërkesat e saj.

Ajo ankohet se meshkujt e sotëm janë shumë të dobët në çdo aspekt dhe më shumë kujdesen për dukjen e tyre, se sa t’i kushtojnë vëmendjen e duhur femrave. Edhe pse ka ndërruar shumë dashnorë deri më tani, ajo insiston se asnjëri prej tyre nuk ka përmbushur ato që ka pritur. “Nëse i krahasojmë meshkujt e tanishëm me ata që shumë viteve më parë, lirisht mund të themi se dallimi është shumë i madh. Meshkujt e sotëm janë më të dobët në çdo aspekt. Ata më shumë merren me dukjen e tyre, se sa me të dashurat e tyre. Nuk të ofrojnë atë që ju prisni nga ata, as kur bëhet fjalë për seksin dhe as për shfaqjen e ndjenjave. Jam vërtetë e dëshpëruar me dashnorët e deritanishëm”, është shprehur zeshkania, shkruan Zëri.

Veten e cilëson si shumë të egër në shtrat dhe si një femër e cila dëshiron të ketë komandën në dhomën e gjumit. “Gjithmonë kam qenë e egër në shpirt, ndërsa këtë anë të ashpër e pëlqej ta shpreh edhe në dhomën e gjumit. Jam një femër e cila eksperimenton shumë dhe dua që unë ta kem kontrollin gjatë seksit. Edhe pse mundohem të jap maksimumin në dhomën e gjumit, asnjëherë nuk e kam fituar atë që kam dashur nga një mashkull. Ata më shumë i kushtonin rëndësi kënaqësisë së tyre se sa kënaqësisë sime dhe kjo është dëshpëruese”, është ankuar Alice. Mirëpo, edhe përkundër kësaj, ajo thotë se nuk i ka humbur shpresat që një ditë do të gjej mashkullin e duhur, i cili do t’ia plotësoj nevojat e saj.