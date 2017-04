Shumica e re e vendosur për formimin e Qeverisë

Shumica e re parlamentare shprehet e prerë se së shpejti do të vijojë procesi i formimit të institucioneve demokratike. LSDM-ja sot i bëri thirrje ish kreut të kuvendit Trajko Veljanovski që urgjentisht t’ia dorëzojë funksionin kryeparlamentarit të sapo zgjedhur Talat Xhaferi. Nga partia e Zaevit gjithashtu bën thirrje që qytetarët të mos bien pre e skenarëve të Gruevskit të cilat synojnë rrënimin e proceseve demokratike dhe largojnë vendin nga integrimet euro-atlantike.

Shumica parlamentare është e përcaktuar për vendosjen institucioneve funksionale, sundimin e ligjit dhe drejtësisë. Dhuna në parlament e nxitur nga Nikolla Gruevski, Gjorge Ivanov, Trajko Veljanovski, Mitko Çavkov dhe një grup i bashkëpunëtorëve të tyre që kanë të vetmin qëllim shmangien e përgjegjësisë për krimet e bëra, përfshi ato në parlament me sulmin ndaj deputetëve, gazetarëve dhe punonjësve të kuvendit nuk guxon të përsëritet. Për këto veprime do të ketë përgjegjësi – thuhet në komunikatën e LSDM-së.

Një ditë më parë edhe krye-parlamentari i ri Talat Xhaferi konfirmoi se shumica parlamentare do të vijojë konstituimin e organeve të tjera të kuvendit dhe qeverinë menjëherë pas festës së 1 majit.

Siç kemi thënë edhe më herët do të vazhdojmë me aktivitetet që burojnë nga shumica parlamentare pas festave. Kjo është një situatë që kërkon dhe përkon me nevojën për krijim të institucioneve të reja që mund të jenë funksionale, stabile dhe në përputhje me ligjin – tha Talat Xhaferi, kryetar i ri i Kuvendit.