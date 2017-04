Shumica e shndërruar në pakicë e pakica në shumicë.

Shkruan: Mevludin IMERI

E pashë të arsyeshme që të shkruaj, pasi që tashmë disa ditë apo ti themi një muaj rresht protestat kundër gjuhës shqipe nuk po ndalen dhe disa parti politike apo politikan po krenohen me bllokimin e parlamentit të Maqedonisë kinse e kanë kushtëzuar për gjuhën apo kryetarin.

Është një shembull shumë i thjeshtë për krahasimin e gjendjes në të cilën gjenden shqiptarët e Maqedonisë aktualisht.

Kur them shembull asocoj tek Serbët e Kosovës të cilët edhe pse janë në numër aq të vogël, ti themi dhjetë fishi më pak se shqiptarët në Maqedoni por të njëjtit i gëzojnë të gjitha të drejtat e tyre elementare apo një të drejtë që shqiptarët e Maqedonisë edhe pse janë 35% nuk e gëzojnë atë të drejtë.

Është fjala për gjuhën dhe përdorimin e sajë nëpër institucionet e vendit.

Gjuha Serbe në Kosovë është gjuhë zyrtare dhe e njëjta përdoret edhe nëpër të gjitha institucionet shtetërore.

Serbët edhe pse pakicë në Kosovë dhe në kuvendin e Kosovës, por janë më të rëndësishëm se sa deputetët shqiptar në kuvendin e Maqedonisë, të cilët tashmë 20 vite nuk kanë mundur ta bëjnë zyrtare apo së paku nuk kanë arritur ta avancojnë apo ta vënë në përdorim nëpër zonat shqiptare. Po edhe nëse e kanë bërë të njëjtën e kanë bërë me plotë lëshime, gabime dhe kanë lejuar në të shumtën e rasteve që ajo të bastardohet.

Kur them më të rëndësishëm e kam fjalën se ata 20 apo sa deputet Serb janë në Kuvendin e Kosovës dhe ndryshimet kushtetuese nuk mund të bëhen pa votimin e deputetëve Serb. Në të kundërtën deputetët shqiptar në Maqedoni janë vetëm formalitet dhe nuk kanë ndonjë detyrë apo peshë aq të rëndësishme në vendimmarrje.

Vetëm se që bëjnë (luajnë, aktrojnë) një patriotizëm të cilit tashmë i ka dalë ngjyra.

Dhe të gjithë këtë tekst do ta kisha përfunduar me disa fjalë

“Populli shqiptar i lejon që të flasin sllavët gjuhën e tyre për arsye se shqiptarët i kanë themelet e forta kanë histori dhe nuk u frikësohet atyre. Kurse këta që nuk na lejojnë që të flasim gjuhën tonë nuk kanë asnjë qëllim por është pikërisht frika që një ditë gjuha shqipe do jetë gjuha mē e folur dhe gjuha, historia e tyre e krijuar artificialisht do të humbet dhe nuk do shihet askund”.