Si i shfrytëzoi BDI ministrat “kalimtar”?

Në pranverën e kaluar riformatimi i qeverisë solli 8 emërime të reja nga radhët e BDI-së. Pasi ata firmosën postet ministrore, njëri nga deputetët më në moshë iu la një porosi.

“Tani e tutje e keni fjalën ju. Hapni sytë e na bëni të mburremi me ju. E di se është përgjegjësi e madhe, e di se ju meritoni më shumë. Tash e tutje do të varet prej juve”, u shpreh Xhevat Ademi, Deputet i BDI-së.

Atëkohë zëvendëskryeministri Festim Halili tha se pavarësisht sa do të zgjatë mandati i tyre, do të punojnë me zell.

“Absolutisht jo, qoftë edhe për një ditë sikur të qëndronim në këto pozicione ne do të jepnim më të mirën nga vetja jonë që t’i zgjidhnim ato probleme me të cilat mund të hasim. Ne jemi koshient se ndodhemi në një kohë të turbullt, por shpresojmë që do t’i tejkalojmë këto sfida së bashku”, tha Festim Halili, Zv.Kryeministër për zbatimin e MO.

ARBËR ADEMI, Zv. Kryeministër për çështjet Evropiane

FESTIM HALILI, Zv. Kryeministër për zbatimin e MO

SHIRETE ELEZI, Ministre për Vetqeverisjen lokale

DRITON KUÇI, Ministër i Ekonomisë

VALDET XHAFERI, Ministër i Drejtësisë

BASHKIM AHMETI, Ministër i Ekologjisë

PISHTAR LUTFIU, Ministër i Arsimit

ARLIND ZEQIRI, Ministër pa portofol

Për Petar Arsovskin kapaciteti i ministrave të rinj nuk u shfrytëzua dhe ata shërbyen si urë kaluese për të rikthyer klikën e vjetër të BDI-së. Analisti Arsovski tha se BDI me prurjen e atyre ministrave ka amortizuar krizën e brendshme të partisë që pati vjet.

“Mendoj se dy faktorë kanë ndikuar në përzgjedhjen e ministrave të rinj nga Ahmeti në këtë fazë. E para ishte periudha para zgjedhjeve kur kishte disa ndasi brenda BDI-së. Unë nuk pres që Ahmeti t’i shpërblej ata që ishin kundër strategjisë së tij në atë periudhë. E dyta ka të bëj me zgjedhjet lokale, ku partitë kanë paralajmëruar se sipas gjitha gjasave do të mbahen më 15 tetor. Mendoj që zgjedhja e ministrave aktual duhet të shikohet në atë perspektivë si parapërgatitje për zgjedhjet lokale, ku realisht do të maten forcat në mes BDI-së dhe BESËS”, tha Petar Arsovski për televizionin 21, Analist Politik.

Arbër Ademi u zëvendësua me Bujar Osmanin në postin e zëvendëskryeministrit për çështje Evropiane. Nga Festim Halili, zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit e mori në dorë Hazbi Lika. Nga Ministria e Ekologjisë u hoq Bashkim Ahmeti dhe u vendos Sadulla Duraku. Si dhe Ramiz Merko në vend të Arlind Zeqirit, në resorin për tërheqjen e investimeve të huaja.