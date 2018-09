Si këto dy binjake që e duan njëra-tjetrën nuk keni parë

Të kesh fëmijë është ndjenja më e mrekullueshme për prindërit. Megjithatë jo të pakta janë rastet kur një nënë lind dhe fati e shpërblen me binjakë.

Gjithsesi që fëmijët, janë me të vërtet të magjishëm, të bisedosh madje me ndonjërin prej tyre në periudhën 1 vjecare ashtu të tyre, është me të vërtetë dashuri e papërshkrueshme.

Videoja në vazhdim do të tregojë dy fëmijë binjak, teksa prindërit e tyre u ofrojnë mashmallou të shumta për të ngrënë.

Ndërsa dashuria e bebusheve për ‘mashmalloutë’ është tejet e madhe sa që mundohen të mos kursejnë as edhe një të paktën.