Ajo është e famshme për pozat e saj me bikini. Kështu që kush më mirë se një eksperte e tillë për të gjykuar një garë për vajzat me bikini se Rhian Sugden, e cila ekspozoi trupin seksi bashkë me Katie Salmon në Miss Bikini UK Final në Viva Bar në Manchester të enjten, përcjell Bota sot.

31 vjeçarja i la shumë pak vend imagjinatës, derisa u shfaq në një fustan të bardhë të ngushtë, duke treguar gjoksin seksi pa sytjena./BS/