Si mund të jetë Kadare kaq i ligë?

Psikopatë dhe të suksesshëm!

KIMETE BERISHA

Vështirë për t’u besuar se si një shkrimtar i mirë si Kadare të jetë njeri kaq i keq dhe i ligë.

Kur ia lexon letrën që i ka dërguar Enver Hoxhës, me anë të së cilës e njofton diktatorin (të cilit i drejtohet me ‘i dashur’) se motra e tij antikomuniste Kadrija, është e sëmurë psikike, manjake dhe e dështuar, të duket sikur e ka shkruar një shtrigë me krahë e me fshesë.

Shkaku i dështimit të Kadrijes është fakti se ajo është e pamartuar (siç i tregon Kadare, diktatorit, e dështuar nga ‘pamartesia’), se pra, sikur të kishte burrë Kadrija do të qetësohej e do të bëhej komuniste e devotshme, e meqenëse nuk ka burrë, atëherë kjo e ka shtyrë të flas kundër Enverit.

Për t’iu hakmarrë së motrës, Kadare, e përzë nga shtëpia Kadrien, i organizon farefisin (burrat e dheut) që t’ia mbyllin derën e mos ta lënë brenda për sa të jetë jeta.

Dhe kështu, Kadrijen e mbulon për së gjalli ferra dhe dheu.

Ambicia dhe lakmia e madhe e shkrimtarit për t’u bërë dikushi e ka çuar deri në atë shkallë sa për ta vrarë moralisht të motrën.

Dhe, sot thotë nuk është penduar.

Dhe, gënjen se arkivoli i tij ka qenë i hapur në kohën e diktaturës, porse letra e tij dëshmon se ai ka shkruar me porosi, dhe i ka përshtatur librat sipas kërkesës së partisë dhe Enver Hoxhës.

Përmbajtja e asaj letre, sidomos ambicia e tij e sëmurë për ta bërë film francez ‘Gjeneralin e ushtrisë së vdekur’, duke sakrifikuar familjen e tij, është si personazh obsesiv i filmit (ngjarje e vërtetë) ‘Gruaja me dy fytyra’, e cila ‘i vret’ fëmijët e saj për t’ia arritur qëllimit. Ndërsa ‘Gruaja me dy fytyra’ i vret fzikisht fëmijët e saj, Ismail Kadare, e vret motrën e tij moralisht për t’ia arritur qëllimit e për t’u bërë ‘i pavdekshëm’. Njësoj, vrasje është.

Tash, paramendoje ti çka u ka bërë ky të tjerëve, kur ka qenë në gjendje t’ia bëjë këtë tragjedi motrës së tij.

Para se të ‘çuditem’ me shkrimtarin shqiptar, jam çuditur me kohë, me Jean-Jacques Rousseau.

Russo, autor i librit voluminoz ‘Emilie’, flet për mënyrat më të mira se si duhet të rriten dhe të edukohen fëmijët, ndërsa të katër fëmijët e tij, në çastin që janë lindur, pa i shikuar me sy, i ka dorëzuar në jetimore, dhe kurrë nuk i ka parë më e as nuk i ka përmendur.

Të jesh shkrimtar i mirë s’është e domosdoshme të jesh edhe njeri i mirë dhe anasjelltas.

Shkrimtari e di çfarë është ‘mirë’ edhe kur vet nuk është ‘i mirë’.

Më mirë e njeh ‘teorinë e dashurisë’ kur distancohesh nga ajo, dhe kur thjesht je i mençur dhe e di se gracka e parë dhe e vetme në të cilën bien njerëzit është ‘gracka e dashurisë’!

Si duket vetëm njerëzit e kqinj janë të suksesshëm në këtë jetë. Thjesht, sepse nuk ndjenjë asgjë: as mëshirë, as dashuri, as frikë.

Janë të suksesshëm sepse janë psikopatë.

Ata nuk ndjejnë për të tjerët, prandaj kanë aq shumë dashuri që e ruajnë vetëm për veten!

Arsyeja numër Një që na bën të ‘dështuar’ në punë dhe në shoqëri, është NDJENJA e dashurisë dhe e sinqeritetit.