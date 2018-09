A doni të zbardhni dhëmbët tuaj, pa përdorimin e kimikateve në treg? Sekreti është që të përdorni vaj kokosi dhe shafranin e Indisë. Përzieni vajin e kokosit dhe një lugë me shafran indie, derisa të krijohet një pastë që do të përdoret për pastruar dhëmbët.

Pasi ta mbani për rreth pesë minuta këtë pastë në dhëmbët tuaj shpëlajeni gojën me ujë të bollshëm. Rezultati është mjaft e mahnitshëm, dhëmbët do të bëhen të bardha dhe me shkëlqim.

