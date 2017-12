Ylber Murtezi

Këtu,tani,tash! Sistemi i Stanisllavskit vlen per gjuhen e aktrimit.Sikur fëmijët e Talatit apo Aliut do shihnin horror skena nga e enjtja e pergjakshme ne parlamentin e Maqedonis?!Te shihnin prinderit e tyre duke u terhequr zvarrë.Tek bota e fëmijeve”Sikuri” nuk vlen.Fëmijët e Ziadin Selës perjetuan ankthin,ankth i cili do t’i percjell tërë jetën.Ne spektatoret prej anash vetem mund t’a imagjinojme “Sikur”!Ç’fare dallojne fëmijët e Ziadinin nga ata te Talatit dhe Aliut? Aspak.Koha e Aliut iku.Shqiptarët tani jane te gatshem te reagojne per cdo shqiptar edhe nese i mungon nje qime floku.Shqiptaret e kaluan edhe uren e Siratit Ali,po per Selën,jo per Ty.Sepse Ti ishe i strukur afer femijëve te tu,perderisa femijet e Selës po mundoheshin te khehen ne barkun e nënës nga skenat makabre.Dhe e din pse afrohen tek barku i nenes?! Sepse deshirojne te kthehen nga aty ku kan lindur,sepse ndjehen me te sigurtë.Nëse Aliu dhe Talati i paska ditur informacionet,nga kush i paskan marrë atëkohë.Pse Sela dhe Zaev ishin aty.Ishin per t’u bë kurbani yt?! Jo Ali e Talat,kësaj rradhe ishin ne dorë te zotit.Dhe ty Ali fytyren e turpit,historia do ta hedh ne “ibret tepsi”,perderisa fëmijët e Seles me gjithë ankthin do te krenohem me prindin e tyre.Sepse edhe ata linden per s’dyti,linden siç po lind dielli për shqiptarët.Pranvera po afrohet,marsi sërish vjen,po kësaj rradhe për shqiptarët e devotshëm dhe te sinqertë.E per ty Ali,historia do të mbeshtet per muri dhe kur sdo kesh nga t’ia mbash,sepse fryma do te ngushtohet,kerkoj fëmijët e Selës “ndoshta” t’e ndihmojne.Po jam i sigurt s’e do t’a shtrijne doren,sepse gjenit skan ku i ikin,sepse janë fëmijët e Selës.Gjaku nuk bëhet ujë.

Edhe për popullin shqiptar erdhi koha e Stanisllavskit,KËTU,TANI DHE TASH.