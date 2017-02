Sipas Zejd Rexhepit: 3 skenarët e errët që mund t’i realizojnë Ahmeti e Gruevski

SHTETIN E PRESIN SKENARE TË ERRËTA

Duke i përcjellur lëvizjet politike ditëve të fundit (në koordinim Gruevski-Ahmeti-Ivanov), siç duket të gjitha rrugët çojnë drejt tre skenarëve të mundshme:

1. Skenari i parë dhe më i mundshëm është që, BDI-ja nuk e mbështet Zaevin për marrjen e mandatit dhe shteti shkon drejt zgjedhjeve të reja parlamentare, me qeveri te zgjeruar, ose me qeveri “të detyruar” VMRO-BDI deri në zgjedhjet e reja.

2. Në skenarin e dytë, BDI-ja “e mbështet” LSDM-në e cila e pranon Platformën Shqiptare (zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e shtetit), por Ivanovi nuk ia jep mandatin nën preteks që kjo shpie drejt Federalizimit dhe rrjedhimisht prishjes së rregullimit kushtetues-shtetëror.

Rezultat i kësaj shteti shkon në zgjedhje të reja, ku VMRO-ja shkon si patriote, LSDM-ja si tradhëtare e interesave shtetërore dhe kombëtare maqedonase, ndërsa BDI-ja si argat i të parit.

3. Skenari i tretë, do të ishte më i errët se dy të parët. BDI-ja, “e mbështet” LSDM-në, e cila e pranon Platformën Shqiptare (zyrtarizimin e gjuhës shqipe në tërë territorin e shtetit), e merr mandatin, por nuk arrin të bëjë qeveri shkaku që VMRO-ja do të nxit trazira qytetare dhe Ivanovi nën arsyetim të ndërprerjes së dhunës, (dhe nën kërcënim me gjendje të jashtëzakonshme), kërkon qeveri të zgjeruar deri në zgjedhje të reja.

Edhe në këtë skenar, VMRO-ja duhet të del patriote, LSDM-ja tradhëtare dhe BDI-ja argate e palodhshme e VMRO-së.

PËRNDRYSHE NË TË GJITHA SKENARET DHE RRUGËT TJERA GRUEVSKI DHE AHMETI JANË NË BURG.

Zejd Rexhepi