S’ka zgjidhje për papunësinë e lartë të të rinjve

Maqedonia nuk arriti të ndërtojë një strategji efektive për të ulur papunësinë e të rinjve. Çdo person i dytë nën moshën 24 vjeçe nuk mund të gjejë një punë. Statistikat shqetësuese tregojnë se në vitin 2016 papunësia te kjo kategori u rrit për një për qind, edhe pse papunësia e përgjithshme është ulur për 2.4 për qind. Maqedonia është vendi i tretë në botë sipas papunësisë së të rinjve, thotë Teodora Stolevska nga Forumi arsimor rinor. Sipas saj, arsyeja kryesore për shifrat dështuese janë politikat joadekuate arsimore që i zbaton shteti.

Ne kemi një arsim të bazuar në teori, nuk ka praktikë dhe thjesht nuk përshtatet me nevojat e tregut të punës, kështu që shpesh të rinjtë edhe pse përfundojnë fakultet, ndërsa një përqindje e madhe e të rinjve në Maqedoni përfundojnë fakultet, nuk mund të gjejnë punë, sepse nuk kanë praktikë dhe nuk kanë asnjë njohuri dhe aftësi për atë çfarë kërkohet në vendin e tyre të punës – tha Teodora Stolevska, Forumi rinor arsimor.

Profesoresha Nikica Mojsoska Bllazhevski pajtohet se mungon praktika në arsim dhe si rezultat i kësaj, të rinjtë dalin në tregun e punës të papërgatitur për atë çfarë i pret ata.

Bëhet fjalë për normë të lartë të papunësisë së përgjithshme. Kjo do të thotë se të rinjtë me personat tjerë konkurrojnë për ato pak vende pune që janë në dispozicion në ekonomi. Nëse duam të fokusohemi te të rinjtë duhet të aplikojmë masa dhe ti shtojmë shpenzimet për këto masa. Ne duhet me masa për të adresuar, për herë të parë në zgjedhjen e arsimimit, dhe më pas në rrugën e kërkimit të punës. Gjithashtu ti përgatisim me aftësi pune se si kërkohet punë ose çfarë duhet të bëjnë kur të gjenden në një vend pune – theksoi Nikica Mojsoska Bllazhevski, profesoreshë universitare.

Vështirësia për punësim cilësor i bën të rinjtë kafshatën e gojës ta kërkojnë jashtë vendit. Sipas hulumtimeve nga FRA në vitin 2013, 45 për qind e të rinjve kanë dashur ta braktisin Maqedoninë.

Fakti që ne nuk kemi regjistrim të popullsisë që ta dimë se sa të rinj janë larguar nga vendi është thjesht fakt dëshpërues për shtetin. Shumica e të rinjve të cilët thonë se duan të ikin e bëjnë atë vetëm për faktin se ata nuk mund të gjejnë punë – deklaroi Teodora Stolevska, Forumi rinor arsimor.

Sipas Entit Shtetëror të Statistikës, numri i fuqisë punëtore në mesin e të rinjve deri 24 vjeç, është ulur për 6500 persona.