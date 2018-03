Skandal: BDI ka dhënë pëlqim për konkursin ku nuk lejohet të konkurojnë shqiptarët!

botuese dhe për trashëgimi kulturore ka nxjerrë në pah një skandal të përmasave të mëdha. Në bazë të reagimit të Ministrisë së Kulturës, pëlqim për këtë konkurs diskriminues të shpallur enkas për maqedonas, kanë dhënë edhe kuadrot e BDI-së në Qeveri. Arsyetimi është më se banal: gjoja në Ministrinë e Kulturës qenka arritur përfaqësimi adekuat edhe pse dihet se vetëm Teatri Popullor Maqedonas mund të ketë më shumë të punësuar se gjithë shqiptarët që janë të punësuar në resorin e Kulturës.

Në kumtesën e Ministrisë dikasteriale konfirmohet në një farë mënyre skandali dhe theksohet se shpallja përgatitet sipas procedurës të zbatuar në

pajtim me Ligjin për nëpunës administrativë dhe Ligjin për të punësuarit në sektorin publik,

gjegjësisht nenin 5.

“Para përgatitjes së Planit vjetor për punësim, në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe

Administratës ka mjet të quajtur balancues, në të cilin vendosen të dhënat për numrin e të

punësuarve për përfaqësim të drejtë dhe vetë balancuesi në bazë të të dhënave të vendosura për

punësime të reja e llogarit përqindjen. Këto të dhëna pastaj dorëzohen edhe deri te Sekretariati për

zbatimin e Marrëveshjes së Ohrit. Gjithashtu në Agjencinë për administratë ka udhëzim të posaçëm si

të dorëzohet kërkesë për shpallje për punësim, ku duhet të theksohet prej cilës përkatësi kombëtare

bëhet punësimi”, kumton Ministria e Kulturës dhe thotë se këto ligje dhe procedura janë sjellë gjatë

pushtetit paraprak.

Në sektorët për veprimtarinë botuese dhe për trashëgimi kulturore. thotë Ministria, është arritur

përfaqësim të barabartë ligjor i bashkësisë shqiptare, duke mos sqaruar se pse nuk shpallen konkurse për punësim enkas të shqiptarëve në sektorët ku përfaqësimi i tyre nuk eshte as 5 për qind.

“Pikërisht Qeveria e re dhe udhëheqësia e Ministrisë së Kulturës e ndërpreu praktikën shumëvjeçare

për lënie anash të nevojave kulturore të kësaj bashkësie, si dhe të bashkësive të tjera jo shumicë”,

thekson Ministria e Kulturës. Megjithatë shpallja e konkurseve të këtilla në kohën kur përfaqësimi i shqiptarëve në administratë nuk ka arritur as 15 për qind dhe bazimi i konkurseve diskriminuese në Marrëveshjen e Ohrit, tregon se BDI tani po zbaton politikat kundër të cilave luftuan shqiptarët në vitin 2001. Edhe më infantil është reagimi i sekretarit shtetëror në Ministrinë e Kulturës, Valmir Aziri. Në vend se të turpërohet nga Konkursi dhe nga reagimi i Ministrisë së Kulturës, Aziri me krrekosje e shpërndan këtë reagim në rrjetet sociale.