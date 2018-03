Skandal: Bujar Osmani i shpall të mbyllura çështjet për të cilat dëshmorët e UÇK-së dhanë jetën!?

Pas miratimit të ligjit për gjuhët, Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbyllë kapitullin e funksionimit tematik të saj dhe do të kalojë krejt në një model të ri të funksionimit. Nuk është e qartë prej nga BDI dhe Osmani marrin guximin të shpallin të mbyllura tema për të cilat dëshmorët e UÇK-së dhanë jetën në vitin 2001, ende pa u realizuar ato tema as në gjysëm.

“Me miratimin e ligjit të gjuhëve, mbyllet edhe kapitulli tematik i funksionimit të BDI-së si parti tematike për Marrëveshjen e Ohrit dhe të premten nis mbledhja e kryesisë me çka hapet një kapitull i ri në funksionimin e saj nëpërmjet riorganizimit, ristrukturimit duke instaluar parimin e vetingut si princip bazë” u shpreh Osmani në Opinion.