Skandal: Organizatorët e protestës kundër EVN-së kërcënohen, kësaj here kërcënues është Lirim Sulejmani

Organizatorët e protestës kundër EVN-së thuan se përgjegjësi i EVN-së, Lirim Sulejmani nga Shkupi ka dhënë urdhër me shkuar në shtëpinë e Hisni Saliut njërit prej organizatorëve.

“Vjen kërcënimi i radhës nga Lirim Sulejmani, përgjegjës i EVN-së nga Shkupi. Ka dhënë urdhër me shkuar te shtëpia e Hisni Saliu, me kontrollu dhe me u kërcënu. Ka thënë se nëse nuk e hap derën do e thirr policinë. D.m.th. policia është nga ena e kriminelëve dhe hajdutëve.”, thuhet në njoftimin e organizatorëve.

Përndryshe sot në Tetovë vazhdohet me protestat kundër EVN-së në Maqedoni për shkak të çmimeve të larta./Tetova1/