Skandal: Shtabi i Nevzat Bejtës rrugicat i numëron te 600 projektet e realizuara!

Gjatë mandatit të deritanishëm të kryetarit të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta janë realizuar 600 projekte në fusha të ndryshme, kryesisht ato infrastrukturore.

Shefi i shtabit zgjedhor i kandidatit Nevzat Bejta, i cili garon për një mandat të radhës me BDI theksoi se punët e realizuara deri tani janë nga programi fitues i vitit 2013, me të cilën sipas tij, u fitua besimi i qytetarëve.

“Realizuam mbi 600 projekte, nga të cilat: rrugë, rrugica dhe trotuare 129, kanalizim 35 projekte, ujësjellës 42 projekte, arsim 244, rini, sport dhe turizëm 43 projekte, mbrojtje sociale 15, kulturë 21, parqe dhe gjelbërim 19, ndriçim Publik 28, sinjalizim i komunikacionit 17 projekte si dhe shumë projekte të tjera.

Sot me mburrje mund të themi që programin fituese të vitit 2013 e tejkaluam dhe kjo është një garanci më tepër se atë që e premtojmë e realizojmë. Në vazhdimësi dëgjuam zërin e qytetarëve, prandaj propozim programin të cilin e prezantojmë sot, e patëm më lehtë për ta përgatitur”, tha Hasani, duke shtuar që njeriu i cili do të realizon projektet që do të dalin nga programi parazgjedhor, është kryetari i Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta.

Ai tha se propozim programi 2017-2021 synon edhe një numër të madh të projekteve për Gostivarin, ndërsa ftoi qytetarët për të dhënë vërejtjet e tyre.