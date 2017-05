Skandal: Talat Xhaferi i ka thënë gazetares së TV 21-shit: Përshëndetma “Brat Luben”!

Talat Xhaferi dhe BDI do të duhet t’i sqarojnë mirë opinionit shqiptar, e posaçërisht familjarëve të shqiptarëve të masakruar në Luboten se si munden ta quajnë Lube Boshkovskin “brat Lube” dhe prej kur janë vëllazëruar aq shumë Lube Boshkovskin dhe “branitellat” maqedonas!

Në emisionin “Speciale” në Tv 21 mysafir ishte ish ministri i punëve të brendshme, Lube Boshkovski, i dyshuar nga Tribunali i Hagës për masakrën ndaj shqiptarëve të fshatit Luboten të Shkupit në vitin 2001. Moderatorja e emisionit në fillim tha se kur i ka treguar kryetarit të Kuvendit, Talat Xhaferi se mysafir në emision do ta ketë Lube Boshkovskin, Xhaferi i ka thënë “Përshëndetma brat Luben”. “Brat Lube” është nofka me të cilën Lube Boshkovskin e thirrnin në vitin 2001 “branitellat” maqedonas që luftoni kundër UÇK-së. Talat Xhaferi dhe BDI do të duhet t’i sqarojnë mirë opinionit shqiptar, e posaçërisht familjarëve të shqiptarëve të masakruar në Luboten se si munden ta quajnë Lube Boshkovskin “brat Lube” dhe prej kur janë vëllazëruar me Lube Boshkovskin dhe “branitellat” maqedonas.