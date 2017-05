Skenare për incidente në ndeshjen Shkëndija- Pelister?

Qytetarë nga qytete të ndryshme të Maqedonisë intensivisht po përgatiten për të marrë pjesë në ndeshjen futbollistike për Kupën e Maqedonisë në futboll, në mes Shkëndijës dhe Pelisterit, që do të luhet sot në Strumicë në ora 17, shkruan “Fokus”, transmeton Lajmpress.

Sipas informacioneve jo zyrtare, një pjesë e tyre planifikojnë të jenë në tribuna, por për konfrontim fizik dhe prezantim të transparenteve me përmbajtje fyese ndaj shqiptarëve e deri në djegjen e flamurit të Shqipërisë. Gjithë këto me qëllim që të vijë deri te konfrontimi fizik me tifozët tetovar- Ballistët./Lajmpress