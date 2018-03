Skenari rus për ta ndezur flakën në Maqedoni

Polarizimet mes perëndimit dhe lindjes janë duke reflektuar edhe në proceset politike në rajonin e

Ballkanit, njofton agjencia e lajmeve INA.

Në Maqedoni dhe gjithandej vendeve tjera të rajonit është duke u zhvilluar një betejë mes partive pro

ruse, të cilat synojnë destabilizim dhe kaos si dhe partive pro perëndimorë të cilat synojnë proceset

euro-integruese.

Në Shkup, kemi akoma një parti maqedonase ultranacionalite, e cila po i fryen skenarëve për ta

destabilizuar vendin.

Skenat e para disa ditëve në Parlamentin e Maqedonisë, në seancën ku po miratohej ligji i gjuhëve,

vërtetojnë se kishte një plan për ripërsëritjen e ngjarjeve të 27 prillit, ku u përgjakët një numër i

madhë i deputetëve.

Por, edhe paralajmërimet e kreut të VMRO-së për protesta kundër avansimit të gjuhës shqipe gjatë

muajit maj janë dëshmi se do të vazhdojnë përpjekjet për tensione, incidente dhe konfliktë.

Këtë situatë, është duke e ndihmuar edhe presidenti i vendit Gjorgje Ivanov, i cili për cudi refuzon të

nënshkruaj një ligj i cili ndihmon bashkëjetësën mes dy komuniteteve më të mëdha në vend.

Reagimet janë të çuditshme sepse ligji për gjuhët, që avanson përdorimin e shqipet është i cunguar

dhe më i vakët se ligji që mundëson përdorimin e gjuhës serbe në Kosovës, komunitet i vogël me pak

se 5 për qind.

Nga Lidhja Social Demokrate thonë se VMRO-DPMNE duhet të largohet nga politikat e ndarjeve,

konfliktit dhe përçarjeve dhe ta pranon konceptin një shoqëri për të gjithë, kjo është në interes të

shtetit dhe të gjithë qytetarëve.

“Ka kaluar koha kur përmes patriotizmit të rremë janë shkaktuar tensione në mes qytetarëve, ai

koncept që ka krijuar një shtet të ndarë dhe të izoluar tashmë është i humbur, ndërsa Maqedonia ka

zgjedhur të ecë përpara si një shoqëri për të gjithë”, thuhet në reagimin e LSDM-së.

Në anën tjetër, lideri i BDI-së, Ali Ahmeti është shprehur se, me miratimin e Ligjit për Gjuhët

rrumbullakësohet pjesa normative e Marrëveshjes paqësore të Ohrit e cila është e garantuar nga BE,

SHBA, NATO dhe OSBE.

Shoqëria dhe udhëheqësit politik duhet të vijojnë përkushtimin drejt miratimit dhe zbatimit të

reformave sistemore si dhe të arritjes së një kompromisi të dinjitetshëm me Greqinë rreth kontestit

me emrin.

Nga suksesi i këtyre dy çështjeve varet rruga jonë drejt BEsë dhe NATOsë që mundëson paqë të

qëndrueshme, siguritet dhe stabilitet, por edhe mirëqenie dhe zhvillim ekonomik./INA/