Rexhepi: BESA faktor kryesor për largimin VMRO-së nga skena politike

Zejdi Rexhepi nga Lëvizja Besa, i ftuari i sontëm në Tv21 #Click Plus thekson se nuk asryetoj asnjë moment që BDI distancohet tash nga ky ngërç politik kur vetë ata ishin 11 vite në qeveri bashkë me VMRO-në. Si mund të vazhdoj kjo bllokadë e ky ngërç, do vazhdojë me luftë të kordinuar VMRO-BDI sikur janë armiq në foltore e ndërkaq vazhdojnë të punojnë bashkë, meqë ka pasë mjaft elemente qeveritare ku BDI në kohë ka pasur mundësi të reagojë, shton Rexhepi përcjell Almakos.

Force e vetme që mund të bëj ndryshime është forca ndëkombëtare ngase kur fëmijët lozin politikën nevoitet alet më i madhë në këtë mes, deklaron Rexhepi në # Click Plus.

Lëvizja Besa është faktori kryesor që ka larguar nga skena politike VMRO-në. Ne pa asnjë kusht i dhamë nëshkrimet me qëllim për të arritë një vijë politike për të dekriminalizuar sistemin. Lideri i LSDM-së kërkon që edhe BESA të jetë pjesë e qeverisë, me një pako politike, ne kishim katër pika ku tentohej të diskutohej rreth plaformës, kryetarit të kuvendit, ndarjes ministrore, të formohen komisonet.. dhe e gjithë kjo do mund të bëhej me diskutime .

Pse ju deshtë dikujt që Plafpoma të bëhej në Tiran?! Pse ju deshtë Lëvizja Besa, përgjigja është e qartë, BDI kishte nevojë të fitojë peshë politike me një subjekt të ri, përfundon Rexhepi në # Click Plus, transmeton Almakos.