Skënderbeu ëndërron Ibraimin

Objektivi madhor i Skënderbeut u ar rit dhe tashmë drejtuesit po punojnë që të përforcojnë edhe më shumë skuadrën. Prezenca në fazën e grupeve të Ligës së Europës kërkon një kontingjent të kompletuar për të përballuar si duhet sezonin 2017-2018. Falë eksperiencës së fituar dy vite më parë, në Korçë i kanë idetë e qarta.

“Jemi në bisedime me disa lojtarë, por aktualisht ende nuk kemi arritur ndonjë marrëveshje që të mund ta zyrtarizojmë. Për Bregun dhe Abazajn, ndryshe nga sa flitet, ju konfirmoj se nuk kemi bërë ofertë te Luftëtari. Ndërsa për sa i përket Ibraimit, mund të them që është një sulmues mjaft cilësor dhe mbi të gjitha, nën kontratë me Shkëndijën. Ne kemi marrëdhënie të mira me klubin tetovar dhe nuk mund të hyjmë në bisedime me një lojtar, i cili është nën kontratë. Nëse Shkëndija ka një plan tjetër për atë futbollist, normale që edhe ne do të paraqesim ofertën tonë. Për momentin nuk dua të them asgjë më shumë, pasi jemi duke mbyllur tre afrime të tjera. Sapo të kemi gjetur akordin me lojtarët, do të publikojmë emrat”, deklaroi kreu i klubit Takaj./panorama.com.al