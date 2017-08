Skenë romantike te aeroporti “Nënë Tereza”, polici dhe policja i habisin të gjithë me atë që bëjnë (VIDEO)

Kjo skenë është filmuar vetëm pak minuta më parë në aeroportin “Nënë Tereza” në Rinas dhe ajo që tregon është me të vërtetë e paparë. Duket sikur është një fragment filmi, ose sikur është shkëputur nga filmat romantikë. Janë dy policë, një vajzë dhe një djalë që kanë dhuruar shfaqje mbrëmjen e sotme. Të dy kanë tërhequr vëmendjen e të pranishme pasi ia kanë futur një kërcimi mjaft “romantik”. Nuk dihet çfarë lidhjeje mund të kenë me njëri – tjetrin, por e rëndësishme është që shpërndajnë dashuri. Tek e fundit, nuk shtyhet as puna pa kështu kërcimesh. Apo jo? KLIKONI me poshte per ta pa VIDEON: