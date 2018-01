Urim SALIHU

Java më kaloi në zyrat e policisë.Duhet të ndëshkohemi kur kemi bërë gabime në

komunikacion, por jo të paguajmë shifra marramendëse që janë trefish më të mëdha se

pagat tona.Kemi dy zgjidhje : ose të paguajmë, ose të burgosemi.Aty sheh se edhe kjo

qeveri t’a shpif.Aty sheh se ajo të ndëshkon me të njëjtat ligje si qeveria qe e akuzonte për

kriminalitet,korrupsion etj etj.

Por kaq me dënimin.Ndëshkimi tjetër vinte më pas.Kur hyra te korridori që të prisnin

vendimin e gjobës aty u shfaq Sllobodanka.Se kisha njohur kurrë më parë dhe as dua ta

njoh ndonjëherë.Por kur hyja në ato zyra të them të drejtën një mendje më thoshte se ne

kemi pushtetin, hyra me forcën e “Iliridës” , hyra me trimërinë e një luftëtari, por

Sllobodanka ma mposhti këtë fuqi.Në fakt unë e harrova gjobën time karshi faktit sa

indiferent ishin ata shqiptarë që punonin aty.Aty pashë se forca e Sllobodankës e punësuar

që në kohën e komunizmit dhe një pjesë të atij mentaliteti ajo e kishte akoma në

shpërfilljen e saj kundrejt shqiptarëve sepse kishte aty edhe lista kriminelësh që ia kishin

hedhur paqtë.Aty pashë se ligji për dikë vlen dhe për dikë si puna ime ,mund të ndëshkohej

edhe me 1 mijë euro.A është më ligj kur ai është selektiv.?! A është ligj kur dikush për të

njëjtat gjëra dënohet dhe dikush e gris atë fletë ?!.

Sllobodanka ishte më e fortë se partitë shqiptare, ishte më e fortë se urdhërat nga

lartë.Thjeshtë cfarë vendoste ajo dhe kjo ishte vendimtare.Të gjithë vendimet shkonin tek

ajo, te zyra tjetër në të cilën ndodhej një shqiptar kishte rënë heshtja.Sa keq.

Sa do doja që këtë verdikt final të dënimit tim prej 1 mijë euro të ma vendoste një shqiptar

aty.Sepse aty nuk është se nuk është thyer ligji.Mijëra herë ai ligj aty është sakatuar.Dikush

ka kaluar lehtë për të njëjtin ndëshkim.Ato dënime që janë suvenir nga qeveria e kaluar

dhe kësaj të tashmes që kur vjen për t’i rrjepur qytetarët e tij nuk dallon ndërsa vetëm

belbëzojnë parreshtur reforma,reforma, reforma që ta kallin datën.

Në Tetovën time se kisha menduar se pas kaq martirësh të rënë përtë drejta do ishte

Sllobodanka ajo që vulos fatin tonë.Hyra si 90 përqindësh në zyrën e saj dhe dola si

minoritet.

Aty pashë se shumë prej shefave ishin maqedonas, shqiptarët ishin për gjynah.Pa pushtet,

pa asgjë.Aty mu bë ti telefonoj Ali Ahmetit që t’i them: Komandant , Sllobodanka i ka marrë

nëpër këmbë shqiptarët tanë dhe kanë humbur në zyrat e tyre.Deshta ti them : Komandant

kollu pak dhe mos lejo këtë nëpërkëmbje shqiptare që janë strukur nga një grua që pret

fate njerëzish për të dënuar me shifra marramendëse dhe për të ngrënë riskun e fëmijëve

tanë që mezi i ushqejmë.Sllobodanka që ndjehet si ministër, si zëvendësministër si shteti

vetë.Sllobodanka që dënoi kë të donte dhë smundi askush ta dënojë.Sllobodanka që

kushedi kur do pensionohet, por që ta pensionojë atë dikush s’është edhe aq e lehtë