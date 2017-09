Sokol Guga Prezanton Kutinë E Veçantë Të Ftesave Për “Krishtlindje Në Tiranë”

Spektakli “Krishtlindje ne Tirane” eshte nje nder spektaklet me te bukura dhe origjinale qe realziohen ne vendin tone. Edhe kete vit do kete nje edicion te ketyre festimeve dhe pergatitjet kane filluar. Producenti dhe njekohesisht edhe moderatori Sokol Guga ka prezantuar kutine e veçante qe do shoqeroje ftesen e ketij spektakli. E keshtu, eshte dorezuar edhe ftesa e pare per ish presidentet e Republikes se Kosoves, Znj Atifete Jahjaga. Me poshte keni edhe kutine e veçante dhe nje foto e Sokolit me zonjen Jahjaga. Suksese Sokol!