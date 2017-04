Sonte përballje interesante në turneun “Ismet Mustafa”, “brirët” do t’i përplasin Gipspunuesi Ismaili dhe Gipspunuesi Aziri

Sot (e enjte) në mbrëmje turneu përkujtimor në futboll të vogël “Ismet Mustafa” vijon me tre përballje tepër interesante.

Në orën 19:00 do të luajnë Këpuctaria Lushi-Caffe Kushtrimi, në orën 20:00, “brirët” do t’i përplasin Gipspunuesi Ismaili nga Cerkezi dhe Gipspunuesi Aziri nga Zvicra, dhe në orën 21:00 Futsall Shkupi kundër ekipit Dëshmorët e Hotlës.



Përfaqësuesi i ekipit Gipspunuesi Ismaili”, Xhezair Ismaili ka deklaruar: “Pres një ndeshje interesante, por korrekte, ndërsa në fund shpresoj se do të fitoj ekipi im pasi është ekip më me përvojë”.

Ndërsa, Safet Aziri i ekipit Gipspunuesi Aziri nga Zvicra është shprehur: “Edhe unë pres një ndeshje fer nga të dyja palët. Kemi një ekip, i cili është i përbërë nga lojtarë të rinj dhe të talentuar, por uroj që në fund të fitoj më i miri”. Këto tre ndeshje do të luhen në kuadrin e turit të dytë eliminator./lajm