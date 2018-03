Sopoti do t’na përsëritet prapë, nëse nuk dënohen skenaristët !

Kjo euforia shqiptare per “fitore” me ‘SOPOTIN’, me duket pak a shume e njejte si puna me Talat Xhaferin, per miratimin e Ligjit per gjuhet (gjuhen shqipe, sipas Xhaferit). Eufori absurdi!! E vetmja gje e mire dhe e bukur ketu, eshte se u LIRUAN NJEREZIT E PAFAJSHEM. ATYRE QE DIKUSH per interesa politike, ua vodhi shendetin pothuajse edhe jeten. Cfardo t’i japesh sot baces Sulë, eshte pothuajse e kotë. Sepse, atij, pushteti per interesa politike, ia vodhi shendetin dhe gjithcka qe kishte krijuar ne jete. Neve si shqiptare s’duhet te na mbaje euforia si popull, sic na mbane perhere. Ceshtja qe duhet te kerkohet edhe nga sopotasit, por sidomos nga shoqeria civile, pastaj mediat gazetaret dhe opinioni mbare, eshte: A do te demshperblehen ata? Kjo eshte ceshtja… Cila forme do te perdoret per rehabilitimin e tyre? Kush dhe kur do te jep llogari per kete krim ndaj shqiptareve? dhe shume ceshtje tjera…. Nese keto nuk behen, s’ka kuptim as “fitorja” dhe as liria… Nuk mund te quhet LIRI, nese nuk demshperblehen sopotasit dhe nuk denohen fajtoret, skenaristët dhe bashkëskenaristët? Nëse skenaristët shpëtojnë nga dënimi i merituar, Sopoti dhe shumë Sopote tjera do të ju përsëriten prapë shqiptarëve të Maqedonisë. Banorët e Sopotit duhet të jenë të kujdesshëm, sepse po vërehet qartë se ata që i mbajtën 15 vite në burg dhe nën akuzë, tani po mundohen të paraqiten si shpëtimtarë të tyre.