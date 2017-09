Sot bëhet akreditimi i ambasadorëve të rinj të Gjermanisë, Perusë dhe Bjellorusisë në Maqedoni

Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov, sot do të pranojë letrat kredenciale të ambasadorëve të rinj të të Gjermanisë, Perusë dhe Bjellorusisë të emëruar në Maqedoni.

Së pari në orën 11:45 Ivanov do t’i jep letrat akredituese për ambasadorin e rinj të Gjermanisë, Tomas Norbert Gerberih, pas tij në orën 13:20, Marija Euhenija Herera do të emërohet ambasadore e Perusë në Maqedoni, ndërsa në fund në orën 14:20, Valerij Briljov do të emërohet ambasadorë i Bjellorusisë në Maqedoni.

Ndryshe, ditë më parë në Maqedoni u bë edhe hapja zyrtare e Ambasadës së Japonisë.