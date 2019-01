Të gjitha parkingjet me të cilat disponon e NP “Parkingjet”, me 1 dhe 2 janar do të jenë pa pagesë për të gjithë qytetarët.

Kurse dje parkingjet e hapura kanë punuar deri në orën 15:00, parkingjet e mbyllura dhe garazhet me kate deri në orën 18:00, ndërsa sportelet kanë punuar deri në orën 16:00

