Sot fillon festivali “Mbrëmjet strugane të poezisë”

Me mbjelljen e drurit dhe lexim poetik për nder të fituesit të “Kurores së artë”, Charles Simic, sot në Strugë do të fillojë festivali “Mbrëmjet strugane të poezisë, i cili do të zgjat deri më 28 gusht.

Hapja zyrtare e edicionit të 56-të të festivalit është planifikuar për sonte në ora 20:30 në pllajën e Shtëpisë së poezisë me lexim poetik ndërkombëtar “Meridiane poetike”, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Përmbajtjet e festivalit do të vazhdojnë gjatë pesë ditëve të ardhshme, kur do të mbahet simpoziumi “E humbur/e gjetur në përkthimin”, portretet e laureatëve të sivjetshëm – fituesi i “Kurores së Charles Simic dhe laureati për çmimin “Urat e Strugës” të MSP dhe UNESCO-s, Goran Çolakhoxhiq dhe shpallja e fituesit të sivjetshëm të çmimit “Vëllezirit Milladinovci” për përmbledhje më të mirë poetike në gjuhën maqedonase mes dy festivaleve.

Festivali në Strugë do të përfundojë më 27 gusht me manifestimin poetik “Urat e Strugës” dhe dorëzimin e çmimeve të fituesve të sivjemë.