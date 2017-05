Sot fillon manifestimi “Ditët e Agimit”

Në kuadër të shënimit të manifestimit tradicional kulturor “Ditët e Agimit”, nga data 1 deri 3 maj, do të mbahen një sërë aktivitetesh të Komunës së Gjilanit.

Sot, më 1 maj do të mbahet turniri në futboll të vogël, turniri i shahut dhe ndezja e flakadanëve në përkujtim të 114 dëshmorëve të Betejës së Koshares.

Aktivitetet do të vazhdojnë edhe në ditën e dytë të manifestimit, ditën e martë, me mbajtjen e orës së madhe letrare “Muza e Agimit”, ndërsa në ditën e tretë dhe të fundit do të mbahet Dita e SHFMU “Agim Ramadani”, vendosja e luleve te shtatorja e Agim Ramadanit në Gjilan.

Po ashtu, do të mbahet edhe një program i shkollës “Agim Ramadani”, si dhe aktiviteti “Krosi i lirisë”-nga varri i Idriz Seferit deri te kroi i Agimit, si dhe tubimi qendror “I këndojmë Agimit”.