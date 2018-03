Sot Kongresi i ASH-së, Sela pritet të rizgjidhet për kryetar

Aleanca për Shqiptarët sot mban Kongresin e parë partiak në Tetovë. Kreu i kësja partie, Ziadin Sela

do të jetë lider i kësaj partie edhe për një mandat të dytë, mëson INA. Ai ka marrë mbështetjen nga

të gjitha degët dhe forumet e tjera partiake.

“Çdo degë dhe nëndegë e ASH-së I kanë dhënë mbështetje dhe përkrahje të parezervë kandidaturës

se Kryetarit aktual të Aleancës për Shqiptarët, z. Ziadin Sela për të udhëhequr me kreun e ASH-së

dhe asnjë degë partiake nuk kanë paraqitur kandidatur tjetër për kreun e ASH”, theksojnë nga kjo

parti.

Sipas statutit partiak, kryetari i partisë ka të drejtë vetëm dy mandate ta drejtojë partinë. Sipas

kësaj, Sela do të ushtrojë edhe një mandat.

Numri i përgjithshëm i Kongresit të parë të ASH-së është nga 680 deri në 700 Delegatë, në mesin e

tyre edhe 20 Delegatë nga Diaspora shqiptare, të cilët do votojnë për zgjedhjen e kryetarit por edhe

për votimin e statusit të ri të ASH, ndërsa më pas do të zgjidhet kryesia qendrore. Ja kush janë

kryetarët e zgjedhur të degëve të ASH-së: Kryetar të Degëve të ASH u zgjodhën: Strugë: Imer Imeri

Dibër: Ilirjan Fetahu Kërçovë: Abdulla Sejdini Tetovë: Altrim Mahmuti Gostivar: Jeton Selimi

Kumanovë: Huzeir Mustafi Çair: Fadil Nika Bogovinë: Halil Sulejmani Vrapçisht: Isen Shabani Zhelinë:

Shaban Arsllani Bërvenicë: Kujtim Idrizi Tearcë: Tahir Tairi Jegunovcë: Nadi Sulejmani Shut Orizare:

Sevdair Aziri Çuçer Sandevë: Liman Limani Prespë: Maliq Shemshedini Manastir: Afrim Selimi Saraj:

Nexhat Nuishi Likovë: Ardian Demiri Dollnen: Bajram Alia Haraçinë: Skender Jusufi Gazi Babë: Adnan

Alija Zelenikovë: Nusret Elmazi. Ndërsa ditët në vijim pritet edhe mbajtja e Kuvendeve vendore

zgjedhore në Studeniçan, Veles, Butel dhe Çashkë. (INA)