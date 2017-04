Moti sot do të jetë i ndryshueshëm, pra me vrënësira por edhe me periudha të herëpashershme të diellit, përfshi të reshura lokale të dobëta shiu, kurse në vendet malore edhe dëborë, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Temperatura e mëngjesit do të lëvizë nga 1°C e deri më 6°C, kurse ajo ditore do të lëvizë nga 8°C e deri më 17°C.

Në Shkup e rrethinë do të ketë mot të ngjashëm, kurse temperatura do të arrijë deri më 12°C.