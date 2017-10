Sot pritet bora e parë në Maqedoni, ulje drastike të temperaturave

Bora e parë pritet të bie nesër në viset malore. Metreologët paralajmërojn ë ulje drastike të temperaturave dhe reshje të shiut të shoqëruar me erëra të fuqishme.

Nga Enti Hidrometeorologjik paralajmërojnë se nga sot në vend do temperaturat do të bien në 8 gradë celzius. Sipas tyre ky ndryshim i motit ndodhë për shkak të ftohtit që vjen nga veriu. Mot më stabil dhe pa reshje të shiut do të ketë në fillim të javës së ardhshme.

Gjatë ditës sësotme do të kemi ndryshim të madh të motit,do të jemi nën frontin e ftohtë, që do të sjell mot të ftohtë dhe do të fryjë erë e fortë nga veriu. Do të ketë reshje te kohë pas kohshme të shiut. Në male sidomos në pjesët veri perëndimore të vendit do të ketë reshje të borës.

Për shkak të erës së fortë,temperaturat do të ulen që do të thotë sot do të kemi temperaturë të njëjtë gjatë tërë ditës dhe do të jetë moti i ftohtë dhe i lagësht- deklaroi Dushanka Tanushevska, sinoptikane.