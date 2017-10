Sot shfaqet filmi për lagjen e “Trimave” në Siri (VIDEO)

Vetëm dy kilometra prej qytetit te vjetër të Damaskut, ku gjenden disa nga monumentet më të vjetra të këtij qyteti antik, dhe katër kilometra prej pallatit presidencial – shtëpisë se Bashar al-Assad, gjendet ‘lagjja” e trimave’ – Jobar ( lexo: Xhobar).

Jobar ka qenë i njohur si vendbanim i qetë me plote kafehane e restorante; shtëpia e blloqe me apartamente të bukura. Ka qenë nje nga lagjet që ka pas në qendër një ndër Bazaret më të bukura në Damask.

Por kur filloi “Pranvera Arabe’, kryengritja e vitit 2011, shumica e njerëzve në Jobar iu bashkëngjiten protestave paqësore kundër regjiimit te Presidentit Bashar al-Assad, në kërkim të reformave demokratikë dhe ndërrimeve politike.

Reagimi i regjmit ndaj kërkesave të protestuesve, jo vetëm në Jobar por në tërë Sirinë ishte shumë brutal dhe si konsekuencë e kësaj filloi edhe rezistenca e armatosur. Njikshtu Jobar e gjeti veten në vijën kryqe të frontit midis trupave te Assadi-të ne njërën ane dhe të atyre që e luftonin atë në anën tjetër.

Pas pesë vjet lufte Jobar-in nuk mundesh ta njohësh ma – tash ka mbet si nji ‘ghost town’, nji relikte i zbrazura e i shkatrrum nga bombardimet. Permbi 250,000 njerz që dikur i kan mbush rrugët, kafehanet e shitoret me plote zhurëm e jet tani kan ik nga vendi. Imazhet e rexhistrume me drone përmbi Jobar ta qojn mallin e qyteteve te masakruara te shekullit 20-te, si të Stalingrad-itë apo Grozni-të.

Po edhe pse Jobar i vitit 2017, prej droni, doket si vend komplet i braktisun, ktu ende ka jete.

Është e pabesueshme por nën rrënoja të Jobar-itë ende jetojnë përmbi 200 familje tuj e luftu regjimin për çdo ditë. Shumica e luftëtareve qe e mbrojnë këtë lagje pa ra nën kontroll të rexhimit vijn nga këto familje.

Ku e gjejn tone atë forcë e energji kta njerz për me vazhdu luftën kunder një bga regjimet ma brutale në historinë e njerizimit. Këto janë disa nga pyetjet që jemi mundu me iu përgjigj në filmin tonë për lagjen e trimave te Damaskut.

Për ma shumë se dy vjet një grup filmaxhish i udhëhequr nga Maher Jamous – rexhisor Sirian me vendbanim në Australi dhe Eki Rrahmani – rexhisor shqipëtar me vendbanin në Angli e Katar, kanë punuar pandalun për me e realizu një nga filmat më te rëndesishëm për kryngritjen në Siri.

Rezultat i kësaj pune janë dy episode të dokumentarit i titulluar, ‘Syria: Jobar.’

Ky dokumentar e ka pas premierën në Al Jazeera English në Gusht. Kurse tani në Balkan teleshikuesit do e kanë mundësin me e përcjell të njëjtin dokumentar në Al Jazeera Balkans.

Pjesa e pare shfaqet në ditën e shtunë – 7 Tetor, në ora 17:30 dhe pjesa e dytë me 14 Tetor në të njëjtën kohë.