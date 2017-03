Sot u prezantua aplikacioni më i mirë mobil për informimin e të rinjve

Sot u prezantua aplikacioni mobil për të gjeneruar informacione, me të cilat të rinjtë mund shpejt dhe me lehtësi të vijnë deri në informacionet në lidhje me arsimin, bursat, trajnimet, punësimin dhe aftësitë sipërmarrëse.

Zorica Stamenkovska nga Agjencia për Rini dhe Sport tha se faqja e internetit për të rinjtë është lansuar në vitin 2015, kurse tani vjen edhe me një aplikacion.

Faqja e internetit është për të ofruar cilësi dhe informacione të reja për të rinjtë në vendin tonë. Zgjidhja më e mirë do të shpërblehet me 500 euro prej AMC dhe është pjesë e zonave prioritare të Strategjisë Kombëtare të Rinisë, tha Stamenkovska.

Të gjitha ekipet aplikacionin mobil e prezantuan para një komisioni prej pesë personave që i kanë vlerësuar në bazë të kritereve të paracaktuara teknike.