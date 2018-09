Spahiu: Në Strugë nuk shkojmë me flamur të bardhë, Sokolat do t’i kemi motiv shtesë

Mesfushori i Korabit të Dibrës, Fuat Spahiu, ka dhënë mendimin e tij para përballjes së javës së 7-të kundër Struga Trim Lum, e cila do të zhvillohet ditën e shtunë në Strugë me fillim prej orës 15:00.

“Na pret një ndeshje e vështirë, sigurisht që FC Struga është ekip i mirë dhe e respektojmë si kundërshtar. Mirëpo, ajo që dua të theksoj është se neve si ekip nuk shkojmë kurrësesi në Strugë me flamurin e bardhë. Edhe pse ata mund të jenë favorit, ne kemi kualitetetët tona Kemi lojën tonë, e cila nga loja në lojë është në ngritje. Kështu që sigurisht do të presim dhe shfytëzojmë shanset tona që të marrim një rezultat pozitiv në këtë ndeshje. Këtu kam parasysh edhe përkrahjen e padiskutueshme që ne si Korab do ta kemi nga tifozët ‘Sokolat’ dhe shumë sportdashës dibran që do të jenë një motiv plus për një rezultat pozitiv”, tha mesfushori i Korabit të Dibrës, Fuat Spahiu.

Në renditjen tabelore, pas javës së 6-të, Korabi është i pozicinuar në vendin e tetë me 7 pikë, kurse Struga Trim Lum gjendet në vendin e dytë me 11 pikë.