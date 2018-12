Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski beson se viti 2019 do të tregojë rezultate reale në funksionimin e reformave të aplikuara gjatë vitit që lejmë pas. Në konferencën për rrugën drejt BE-së, Spasovski theksoi reformat që priten në dikasterin që ai udhëheq por i cilësoi si të pandashme me reformat në gjyqësor.

“Zbatohen shumë reforma në të gjithë segmentet në shoqëri. Reforma të cilat kanë për qëllim të ndërtojnë sistem të qëndrueshëm dhe të fortë, sistem i cili nuk do të varet nga individë ose politikanë por do të jetë sistem që do të funksionojë. Në vitin 2018, të gjithë në pushtet kemi skicuar orën që duhet të punojë në Maqedoni, pres që në vitin 2019 të shoh se si ora funksionon dhe si akrepat e сај ecin në drejtim pozitiv”, theksoi Oliver Spasovski, ministër i Brendshëm.

Finlanda e cila do të marrë drejtimin e Presidencës së BE-së që nga viti i ardhshëm, do të përballet me disa sfida mes të cilave edhe rikthimin e pocesit të zgjerimit të BE-së, vlerëson Kaisa Emilija Peni, nga sektori civil finlandez.

“Çështje të sundimit të së drejtës dhe demokracisë stabile, përkushtimi ndaj rregullave të përbashkëta tani janë shqetësime edhe më të mëdha brenda Bashkimit Evropian dhe për shumicën e vendeve anëtare të BE-së. Veçanërisht me çështjet që shihni se ndodhin aktualisht në Hungari, Polandë dhe madje edhe në Itali, kuptojmë se as vendet e vjetra anëtare nuk janë stabile dhe as jashtë ndikimit të populizmit, reagimeve dhe lëvizjeve politike që duan të destabilizojnë demokracitë që kanë”, tha Kaisa Emilija Peni, drejtore e Fondacionit “Kalevi Sorsa”, Finlandë

Debati për rrugën drejt BE-së u organizua nga Instituti vendas “Progress” dhe fondacioni finlandez “Kalevi Sorsa”.