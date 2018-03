Spasovski sërish et për rastin e Bekir Asanit dhe police

Ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, sot deklaroi se asgjë nuk fshihet në rastin me

sulmin e polices nga anëtari i BDI-së, Bekir Asani.

Duke folur para gazetarëve, ai tha se Ministria e Punëve të Brendshme ka thënë atë që ka pasur,

përcjell Telegrafi Maqedoni.

“Është dorëzuar dokumentacion i plotë në Prokurorinë Publike, me gjithë informacionet që kanë të

bëjnë me këtë rast. Gjitha informacionet që ka pasur MPB-ja janë dorëzuar në Prokurori”, tha

Spasovski.

Përndryshe, para disa ditëve Bekir Asani i cili është anëtar i BDI-së, kishte sulmuar një zyrtare

policore, pasi e njëjta kishte vendosur t’ia ngrejë makinën për shkak të keqparkimit