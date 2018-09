Specializantët privat nga shtatori me pagë mujore

Mjekët të cilët specializohen privat në institucione shëndetësore publike përmes konkursit të shpallur në muajin janar gjatë këtij vitit, do të shpërblehet mundi i tyre me page mujore. Këtë vendim e ka miratuar sot Bordi Drejtues i Fondit Shëndetësor për Sigurim.

Siç njoftojnë nga Ministria e Shëndetësisë, mjekët specializant paga mujore do të u llogaritet nga muaji qershor, të cilën do ta marrin me atë në shtator njëkohësisht me sektorin e shëndetësisë, transmeton Portalb.mk.

“Me miratimin e vendimit përmbushen kushtet formale të këtij grupi, specializantëve të ju jepet pagesë mujore për angazhimin e tyre. Konkretisht, do të llogaritet nga muaji qershor 2018, mjekët do të marrin rroga kur të merr sektori i shëndetësisë për muajin shtator të këtij viti’’, – thonë nga Ministria e Shëndetësisë

Mjekët e pakënaqur që deri më tani vetë e kanë paguar specializimin e tyre, sot duhej të protestojnë para Ministris së Shëndetësis, megjithatë kjo protestë u prolongua mbrëmë, pas takimit me ministrin e Shëndetësisë Venko Filipçe.

Ndryshe specializantët të cilët u paraqitën në konkursin e muajit janar gjatë këtij vitit, me muaj nuk kanë marrë asnjë denarë, pavarësisht premtimit të ministrit Filipçe.